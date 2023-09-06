Çin’den yuana destek: ABD doları sattılar

Çin'in önde gelen devlet bankalarının Çarşamba günü offshore döviz piyasasında aktif olarak ABD doları sattıkları ve yuan likiditesini daralttıkları öne sürüldü.

Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgilere göre Çin devlet bankaları, yuanın değer kaybının hızını kontrol etmek amacıyla dolar sattılar ve yuan likiditesini sıkılaştırdılar.

Kaynaklar, offshore yuan likiditesinin sıkılaştırılmasının Çin yuanının açığa satmanın maliyetini etkili bir şekilde artırdığını ve bunun da offshore yuan forward puanlarında artışa yol açtığının belirttiler.

Offshore yuan (USDCNH) dolar başına 7,3278 ile 21 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Şu sıralarda ise 7,3150 seviyesinden işlem görüyordu.

Onshore yuan (USDCRNY), geçen yıl 1 Kasım'dan bu yana en düşük seviye olan dolar başına 7,3248'e geriledi ve geçen yılın dip seviyesi 7,3280'e yaklaştı. USDCNY şu sıralarda 7,3122 seviyesindeydi.