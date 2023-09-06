Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 454,18 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 değer kaybederek 15.716 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 düşüşle 7.379 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 azalışla 9.361 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 gerileyerek 7.203 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 28.567 puanda bulunuyor.

Dün, günü yüzde 0,6 azalışla 1,0722 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 değer kazancıyla 1,0740 seviyesinde dengelendi.

Küresel piyasalarda, ABD'de artan hazine tahvili getirilerinin yanı sıra Rusya ve Suudi Arabistan'ın gönüllü petrol üretim ve ihracat kesintisini yıl sonuna kadar uzattığını açıklamasının ardından negatif bir seyir hakim olurken, bugün İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin İngiltere parlamentosundaki konuşması takip edilecek.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin gelecek dönem politikalara ilişkin yapacağı sözle yönlendirmelerin de yatırımcıların odağında olduğunu hatırlattı.

Bölge genelinde dün açıklanan hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin İngiltere hariç beklentilerin altında kalması ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırdı.

Avro Bölgesi'nde bileşik PMI, ağustosta 46,7'ye inmesiyle son 33 ayın en düşük seviyesini görürken, bölgede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,5 beklentiler doğrultusunda geriledi.

Öte yandan Almanya'da bugün açıklanan verilere göre temmuz hizmet sektörü PMI yüzde 11,7 azalarak beklentilerin altında kaldı.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, ABD'de dış ticaret açığı, hizmet ve bileşik PMI verilerinin yanı sıra Fed'in Bej Kitabı raporunun takip edileceğini aktardı.