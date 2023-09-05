Asya borsaları karışık seyretti

Asya piyasalarında, Çin'de açıklanan verilerin beklentilerin altında kalmasının ardından risk iştahı azaldı.

Ülkede cuma günü açıklanan verilere göre, Caixin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) 51 ile beklentileri aşmasının ekonomik aktiviteye dair güveni artırmasına karşın bugün açıklanan Caixin hizmet sektörü PMI'ın 51,8 ile öngörülerin altında kalması ve bileşik PMI'ın önceki aya göre gerileyerek 51,7'ye inmesi ülke ekonomisine ilişkin endişeleri artırdı.

Hizmetler sektöründeki aktivitenin barometresi kabul edilen endeks, hizmet ihracatındaki daralmayla birlikte yılın en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, Çin'de açıklanan verilerin ülke ekonomisindeki toparlanmanın kırılgan olmayı sürdürdüğüne işaret ettiğini vurguladı.

Japonya'da açıklanan verilere göre ise hizmet sektörü PMI, 54,3 ile beklentiler paralelinde gerçekleşti.

Öte yandan, bölge merkez bankalarından olan Avustralya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 4,10'da sabit bıraktığını duyurdu.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 düşüşle 2.582 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 azalışla 3.152 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0,3 değer kazancıyla günü 33.037 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 147 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 artarak 65.791 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 1,9 düşüşle 18.479 puanda seyrediyor.