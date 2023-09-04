Çin gayrimenkul hisseleri yükseldi

Hong Kong Hang Seng Çin Şirketleri Endeksi bu sabah yüzde 3,6'ya kadar yükseliş kaydederken Longfor ve China Resources Land gibi gayrimenkul şirketleri ralliyi sürükledi.

Bloomberg Intelligence'ın Çinli gayrimenkul geliştiricilerini takip eden hisse endeksi ise yüzde 8'den fazla yükseldi. Çin'de ilk kez konut alacaklar için peşinat konut değerinin yüzde 20'sine indirilmişti.

Aralarında Karl Chan'ın da bulunduğu JPMorgan Chase & Co analistlerine göre bu düzenlemeler kısa vadede Çin'in büyük şehirlerinde konut satışlarında toparlanmaya yol açacak ve daha önce baskılanmış talebi ortaya çıkaracak.

Ayrıca konuya yakın kaynaklara göre sıkıntıdaki Country Garden'ın ringgit cinsi tahvilinde kupon ödemesini yaptığını bildirmesi de yükselişte etkili oldu.