Blackstone ve Airbnb, S&P 500 Endeksinin yeni üyeleri olacak

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden biri olan Blackstone ve İnternet üzerinden oda ve ev kiralama hizmeti veren Airbnb, 18 Eylül'den itibaren S&P 500 Endeksinin yeni üyeleri olacaklar.

Konu ile ilgili yapılan basın açıklamasında, New York merkezli Blackstone ve Airbnb'nin, Lincoln National Corp. ve Newell Brands Inc.'in yerini alacağı belirtildi.

S&P 500'e girebilmek için şirketlerin piyasa değerinin en az 14,5 milyar dolar, yüksek likiditeye sahip ABD şirketleri olması ve kârlılık, likidite ve halka açıklık standartlarını karşılaması gerekiyor.