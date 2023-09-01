Yabancılar 341,1 milyon dolarlık hisse senedi sattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 24 Ağustos haftasında net 341,1 milyon dolarlık hisse senedi, 20,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 200 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 18 Ağustos itibarıyla 30 milyar 293,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 24 Ağustos'ta 29 milyar 501,8 milyon dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 861,9 milyon dolardan 810,9 milyon dolara ve ŞBS stokları da 60,8 milyon dolardan 60,7 milyon dolara geriledi.