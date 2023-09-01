Japonya’da Topix endeksi 33 yılın zirvesini gördü

Japonya'da Topix endeksi, yatırımcıların ucuz kaldıklarını değerlendirdikleri hisselerde alım yapmalarının etkisiyle 33 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Topix bugün yüzde 0,9 artışla Temmuz 1990'dan bu yana ilk kez 2353,87 puana kadar çıktı. Şu sıralarda ise yüzde 0,81 artışla 2351 puan seviyesinde.

Nikkei 225 endeksi de yüzde 0,62 artışla 32820,80 puana yükseldi.

Analistler, yatırımcıların özellikle yüksek temettü getirili hisse senetlerine yöneldiklerini ifade ediyorlar.

Topix endeksindeki yükselişe en büyük katkıyı hisseleri yüzde 3,29 değer kazanan Sony ve yüzde 1,8 yükselen Mitsubishi UFJ verdi.