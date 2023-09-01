BofA’dan ABD hisseleri için ’sert iniş’ uyarısı

Bank of America stratejistlerine göre, Fed şimdilik faiz artışlarına son vermiş olabilir ancak ABD hisse senetleri hâlâ sert bir ekonomik iniş riski nedeniyle geri çekilmeyle karşı karşıya.

Bankanın ünlü stratejisti Michael Hartnett'ın liderliğindeki ekip, işgücü piyasasındaki yumuşama işaretlerinin Fed'in faiz artışlarını duraklatacağına dair "güçlü bir haber" olduğunu ve istihdam verilerine ilişkin ılımlı bir verinin, "yapbozun son parçası" olacağını söyledi. Ancak ünlü stratejist bu aydan itibaren sözde sert inişe dair daha fazla işaret beklediğini belirtti.

Hartnett, 31 Ağustos tarihli notunda "Son faiz artışını sat" diye yazdı. Stratejist, ABD hisse senetlerinin geçen yılki düşüşünü doğru bir şekilde tahmin etmiş ve S&P 500 yüzde 17 yükselirken bile 2023'te düşüş beklentisini korumayı sürdürmüştü.

Yatırımcı güveni son dönemde zayıflayan ABD ekonomisinin Fed'in politika görünümünde güvercin bir değişime yol açacağı yönündeki fiyatlamalarla destekleniyor.

S&P 500 son iki haftada yükseliş kaydetse de Ağustos ayını düşüşle tamamladı. Bu Şubat'tan beri ilk düşüş oldu.

Piyasanın dikkati Cuma günü yayımlanacak ve ABD'de geçtiğimiz ay 2020 sonundan bu yana en düşük artışı kaydetmesi beklenen tarım dışı istihdam raporunda olacak.