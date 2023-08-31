Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artarak 460,3 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 değer kazanarak 15.976 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 7.482 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 7.379 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 primle 9.592 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 28.984 puanda bulunuyor.

Dün, yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyarak, günü yüzde 0,4 artışla 1,0920 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 1,0890 seviyesinde dengelendi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında faiz artırmayacağına yönelik iyimserlikle risk iştahının yükselse de Çin ekonomisindeki gelişmelerin varlık fiyatlarını baskılamaya devam ettiğini söyledi.

Dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyaller, ekonomik aktivitenin yavaşlamaya devam ettiğini gösterirken, bu durum Pasifik Okyanusu'nun iki cephesinde farklı fiyatlamalara sebep oluyor.

ABD ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme verisi yüzde 2,4'ten yüzde 2,1'e revize edilirken, ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte beklenenden daha az büyüdüğünü ve istihdam artışının da beklenenden fazla yavaşladığını gösteren verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit tutacağına yönelik beklentiler yüzde 90'a yaklaştı.

Avrupa'da, enflasyon ve resesyon ikileminin varlığını koruduğunu aktaran analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de kişisel tüketim harcamaları verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

Öte yandan, bugün Almanya'da açıklanan verilere göre, temmuzda yüzde 5,6 olan işsizlik oranı, ağustos ayında yüzde 5,7'ye çıkarak beklentilere paralel gerçekleşti.