Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artarak 461,1 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 15.958 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 7.510 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,40 artışla 7.405 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,30 primle 9.612 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,70 değer kazancıyla 29.081,00 puanda bulunuyor.
Dün günü yüzde 0,56 artışla 1,0880 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,20 azalışla 1,0860'ta dengelendi.
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarının sonuna gelmiş olabileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle pozitif bir seyir izlerken, Avrupa bölgesinde enflasyon ve resesyon ikilemi varlığını koruyor.
Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde ve Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini bildirdi.