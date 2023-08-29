New York borsası yatay seyirle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,08 azalışla 34.531,12 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,01 düşüşle 4.432,75 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,13 azalışla 13.687,23 puana indi.

ABD'de bugünden itibaren yoğunlaşacak iş gücü piyasasına yönelik veri akışı yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarında açılışta yatay bir seyir izlendi.

Analistler, iş gücü piyasasından gelecek sinyallerin ekonominin durumuna ilişkin daha fazla ipucu sağlayacağını ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikalarına yönelik belirsizlikleri daha da azaltabileceğini belirtti.