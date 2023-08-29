Bankacılık sektörünün aktifleri temmuzda 19,9 trilyon lira oldu

Rapora göre, temmuzda bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 19 trilyon 965 milyar 570 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2022 sonuna göre 5 trilyon 618 milyar 180 milyon lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 39,2 oldu.

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 2022 sonuna göre yüzde 36,2 artarak 10 trilyon 322 milyar 795 milyon liraya, menkul değerler toplamı da yüzde 42,3 yükselerek 3 trilyon 373 milyar 669 milyon liraya çıktı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 1,60 seviyesinde gerçekleşti.