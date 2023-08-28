Çin’den talep: Bazı hisse senedi satışlarından kaçınılmalı

Bloomberg News'un haberine göre Çinli yetkililer, "sermaye piyasalarını canlandırmak ve yatırımcı güvenini artırmak" için bir dizi önlemin açıklamasından bir gün sonra bazı yatırım fonlarından net bazda hisse senedi satışından kaçınmalarını istediler.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklara dayandırılan habere göre, Çin borsaları birkaç büyük yatırım fonu kuruluşuna "pencere kılavuzu" adı verilen bir kılavuz yayınlayarak, fonlardan Çin'de işlem gören hisselerden bir gün boyunca satın aldıklarından daha fazlasını satmaktan kaçınmalarını talep etti.

Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu, Şanghay Borsası ve Shenzhen Borsası Bloomberg News'un yorum taleplerine yanıt vermedi.