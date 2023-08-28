Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 artarak 454,5 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 değer kazancıyla 15.753 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 7.338 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9 artışla 7.294 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 primle 9.404 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 28.409 puanda bulunuyor.

Cuma gününü yüzde 0,13 azalışla 1,0796 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,2 değer kazancıyla 1,0820'de dengelendi.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada "şahin" adımların çok daha dikkatli atılacağını belirtmesiyle haftaya pozitif bir seyirle başlarken, yoğun makroekonomik veri takvimi yatırımcıların odağına yerleşti

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde de Jackson Hole'de yaptığı konuşmada enflasyondaki yüzde 2 hedefini vurguladı. Enflasyonu yüzde 2 seviyesine indirene kadar sıkı para politikasını sürdüreceklerini aktaran Lagarde, ücretlerdeki artışların yakından takip edilmeye devam edileceğini söyledi.

Analistler, bugün ABD'de Dallas Fed imalat işletme endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.