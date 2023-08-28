Asya borsaları yükseldi

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada şahin adımların çok daha dikkatli atılacağını belirtmesiyle haftaya pozitif bir seyirle başlarken, yoğun makroekonomik veri takvimi yatırımcıların odağına yerleşti.

Asya piyasalarında Çin kaynaklı pozitif hava bölge genelinde etkili olurken, Çin hükümetinin ekonomiyi ve piyasaları destekleyici adımları devam ediyor.

Hükümet son olarak hisse senedi piyasalarında damga vergisi oranını düşürdüğünü açıklarken, analistler, bunun en son 2008 yılında yapıldığını hatırlattı.

Öte yandan, yaklaşık 2 yılın ardından işleme açılan gayrimenkul şirketi Evergrande'nin hisseleri yüzde 87 değer kaybederken, inşaat sektörü yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,85 artışla 2.540 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 1 primle 3.096 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 yüzde 1,73 değer kazancıyla günü 32.169 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 azalışla 146,4 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artarak 65.037 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 yükselişle 18.195 puanda seyrediyor.