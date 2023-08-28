Altının gram fiyatı 1.636 lira seviyesinden işlem görüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta politika faizini 750 baz puanla beklentilerin üzerinde artırarak yüzde 25'e çıkarmasının ardından gerileyen dolar/TL'ye paralel değer kaybeden altının gram fiyatı 1.555 liraya kadar geriledi. Bu seviyelerde tutunamayan ve tepki alımlarıyla yükselen altının gram fiyatı, haftayı yüzde 0,73 değer kaybıyla 1.634 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,10 artarak 1.636 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.915 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin önemine dikkati çekerek, özellikle tarım dışı istihdam verilerinden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat işletme endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların direnç, 1.900 doların destek konumunda bulunduğunu kaydetti.