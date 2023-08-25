Çin ve Hong Kong hisse senedi endeksleri için hedef düşürüldü

Morgan Stanley yayınladığı araştırma notunda, MSCI Çin endeksi için Haziran 2024 baz senaryo hedefini önceki tahminine göre yüzde 14 düşürerek 60'a indirdi. Morgan Stanley'in ayı durumu görünümünde MSCI Çin endeksi 40'a düşme riski taşıyor ya da şu anki 60 civarındaki seviyesinden %33'lük bir düşüşe işaret ediyor.

Morgan Stanley ayrıca Hang Seng Endeksi, Hang Seng China Enterprises Endeksi ve CSI 300 endeksleri için Haziran 2024 baz senaryo hedeflerini sırasıyla 18.500, 6.450 ve 4.000'e düşürdü.

Laura Wang ve Jonathan Garner'ın da aralarında bulunduğu analistlerin kaleme aldıkları yatırımcı notunda, bu değişikliğin Morgan Stanley'in Çin'in ekonomik büyümesine ilişkin tahminlerini düşürmesiyle ilgili olduğu belirtildi.

Analistler, "Emlak sektörü sorunları, yerel yönetim finansman araçları, deflasyon ve gecikmiş teşvik takibi nedeniyle daha önemli kazanç baskısı: hedeflerimizdeki aşağı yönlü ayarlama, 2023'te çok daha düşük kazanç beklentisi ve daha düşük bir değerleme katsayısı varsayımının bir kombinasyonundan kaynaklanıyor" dedi.