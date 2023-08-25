Altın ayın ilk yükseliş haftasına doğru ilerliyor: Gözler Powell’da

Altın fiyatları, ABD dolarının 2,5 ayın zirvesine geri dönmesiyle birlikte zayıfladı; gözler bugün Jackson Hole'da konuşacak ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'da olacak.

Spot altın bu dakikalarda yüzde 0,2 düşüşle 1913,50 seviyelerinde bulunuyor.

Altın, ABD Hazine tahvil getirilerindeki gerilemenin ardından dün 10 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesine tırmanırken, bu ay için ilk kazanım haftasına doğru ilerliyor. Altında haftalık değer kazancı şu ana kadar yaklaşık yüzde 1,3 seviyesinde bulunuyor.

Dün iki Fed yetkilisi, daha fazla faiz artırımına ihtiyaç duyulmaması ihtimalinin yüksek olduğu yönünde açıklamalarda bulundular.

Piyasalar, faiz oranıyla ilgili daha fazla ipucunu Powell'ın bugün TSI 17.05'te başlayacak konuşmasında arayacaklar.

Bugün Jackson Hole'de daha geç saatlerde Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın da konuşması bulunuyor.

Analistler, altının 1.920 dolar seviyesine doğru iyi bir yükseliş trendi yakaladığını, ancak bugün Powell'un bunu yukarı ve aşağı yöne çevirebileceğini belirtiyorlar. Güçlenen doların da altın için ters rüzgara sebep olabileceğine işaret ediliyor.