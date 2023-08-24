Petrolde arz ve talep endişeleri

ABD ham petrolü Çarşamba günü yüzde 1,8 düştükten sonra varil başına 79 doların altında işlem gördü. Biden yönetimi, petrol satışlarını engelleyen yaptırımların geçici olarak kaldırılması için Venezuela ile görüşmelerde bulunuyor. Bu, İran'dan yapılan ihracatta yaşanan artışın üzerine geliyor.

Ham petrolde Haziran ayı sonlarında başlayan yükseliş, Çin'deki kötüleşen ekonomik durum nedeniyle son birkaç haftadır sekteye uğradı ve ABD faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalması gerektiğine dair işaretler verdi. Bu durum, Suudi Arabistan ve Rusya'nın arz kesintileri nedeniyle sıkılaşan piyasayı gölgede bıraktı.

Kısıtlamalar geçen ay küresel petrol stoklarında keskin bir düşüşe yol açtı. Enerji Bilgi İdaresi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD'de ham stokların geçen hafta 6,1 milyon varil düşerek Aralık ayından bu yana en düşük seviyesine gerilediğini söyledi.

Standard Chartered Plc yatırım stratejisti Han Zhong Liang, "Talep korkuları ve arzın daralması arasındaki çekişme devam ederken, petrol fiyatlarının kısa vadede belirli bir aralıkta işlem gördüğünü görüyoruz" dedi.