Apara Piyasalar Petrolde arz ve talep endişeleri
Giriş Tarihi: 24.8.2023 09:05

Petrolde arz ve talep endişeleri

Petrolde arz ve talep endişeleri

Petrol fiyatları, iyileşen arz görünümünün, en büyük ithalatçılardaki durgun taleple boğuşan piyasayı etkilemesiyle dördüncü günde de düştü.

ABD ham petrolü Çarşamba günü yüzde 1,8 düştükten sonra varil başına 79 doların altında işlem gördü. Biden yönetimi, petrol satışlarını engelleyen yaptırımların geçici olarak kaldırılması için Venezuela ile görüşmelerde bulunuyor. Bu, İran'dan yapılan ihracatta yaşanan artışın üzerine geliyor.

Ham petrolde Haziran ayı sonlarında başlayan yükseliş, Çin'deki kötüleşen ekonomik durum nedeniyle son birkaç haftadır sekteye uğradı ve ABD faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalması gerektiğine dair işaretler verdi. Bu durum, Suudi Arabistan ve Rusya'nın arz kesintileri nedeniyle sıkılaşan piyasayı gölgede bıraktı.

Kısıtlamalar geçen ay küresel petrol stoklarında keskin bir düşüşe yol açtı. Enerji Bilgi İdaresi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD'de ham stokların geçen hafta 6,1 milyon varil düşerek Aralık ayından bu yana en düşük seviyesine gerilediğini söyledi.

Standard Chartered Plc yatırım stratejisti Han Zhong Liang, "Talep korkuları ve arzın daralması arasındaki çekişme devam ederken, petrol fiyatlarının kısa vadede belirli bir aralıkta işlem gördüğünü görüyoruz" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Petrolde arz ve talep endişeleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz