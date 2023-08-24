Apara Piyasalar Kripto platformu Tornado Cash'in kurucuları kara para aklamakla suçlandı
Giriş Tarihi: 24.8.2023 08:35 Son Güncelleme: 24.8.2023 08:35

Kripto platformu Tornado Cash'in kurucuları kara para aklamakla suçlandı

Kripto platformu Tornado Cash’in kurucuları kara para aklamakla suçlandı

ABD'de savcılar, merkezi olmayan kripto para birimi mikseri Tornado Cash'in arkasında olduğu iddia edilen iki kişiye, yasadışı fonları aklama ve ABD yaptırımlarını ihlal etmek için komplo kurma şuçlamaları yönelttiler.

New York Güney Bölgesi Federal Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Roman Storm ve Roman Semenov, kullanıcıların görece anonimlikle kripto para alışverişi yapabilmelerini sağlayan bir platform olan Tornado Cash'in oluşturulması, işletilmesi ve tanıtılması iddialarıyla bağlantılı olarak suçlandı.

Tornado Cash geçtiğimiz Ağustos ayında ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırıma tabi tutulmuştu. ABD, Tornado Cash'i yaptırım uygulanan Kuzey Koreli siber suç örgütü Lazarus Group için yüz milyonlarca dolarlık bilgisayar korsanlığı geliri de dahil olmak üzere 1 milyar dolardan fazla sanal para aklamakla suçlamıştı.

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Kripto platformu Tornado Cash'in kurucuları kara para aklamakla suçlandı
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