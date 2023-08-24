Kripto platformu Tornado Cash’in kurucuları kara para aklamakla suçlandı

New York Güney Bölgesi Federal Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Roman Storm ve Roman Semenov, kullanıcıların görece anonimlikle kripto para alışverişi yapabilmelerini sağlayan bir platform olan Tornado Cash'in oluşturulması, işletilmesi ve tanıtılması iddialarıyla bağlantılı olarak suçlandı.

Tornado Cash geçtiğimiz Ağustos ayında ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırıma tabi tutulmuştu. ABD, Tornado Cash'i yaptırım uygulanan Kuzey Koreli siber suç örgütü Lazarus Group için yüz milyonlarca dolarlık bilgisayar korsanlığı geliri de dahil olmak üzere 1 milyar dolardan fazla sanal para aklamakla suçlamıştı.