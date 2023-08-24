Faiz kararı sonrası dolar kuru ve altın sert düştü

Merkez Bankası 'Şahin'leşti. TCMB Ağustos ayı faiz kararı açıklandı. Buna göre Merkez Bankası 750 baz puanlık faiz artırımına giderek beklentilerin üzerinde parasal sıkılaşma adımı attı. Bununla beraber dolar/TL ve altın fiyatları yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti.

MERKEZ BANKASI'NDAN SÜRPRİZ FAİZ KARARI

Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararını açıkladı. TCMB politika faizini 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çekti ve ciddi bir artışa gitti. Merkez Bankası 'Yüzde 5' enflasyon hedefi doğrultusunda bu kararı aldığını vurgularken enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirileceği ifade edildi.

FAİZ KARARI SONRASI DOLAR KURU VE ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞE GEÇTİ

Faiz kararı sonrasında dolar/TL yüzde 2 civarında değer kaybederken, buradan esen ters rüzgarın etkisiyle gram altın da gevşedi. Ancak bu piyasaların ilk tepkisi oldu. Bundan sonra düşüş yüzde 5'i aştı.

BAKAN ŞİMŞEK'DAN FAİZ KARARI SONRASI NET KONUŞTU: KARARLIYIZ

Faiz kararı sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten 'En önemli önceliğimiz' diyerek duyurdu:

"Kararlıyız. En önemli önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak"

ALTIN VE DOLAR ÇAKILDI: DÜŞÜŞ YÜZDE 5'İ AŞTI

Bakan Şimşek'in açıklamaları sonrası dolar/TL ve altın fiyatları tarafında düşüşler hızlandı.

Dolar/TL'de kayıp yüzde 5'i aştı ve kur 25,25 TL'ye kadar çekildi. Faiz kararı öncesinde dolar 27,20 TL civarında seyrediyordu.

Buradan esen ters rüzgarın etkisiyle altın gram fiyatı 1680 TL'den 1554 TL'ye geriledi.