Altının kilogramı 1 milyon 676 bin 562 liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 636 bin lira, en yüksek 1 milyon 755 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,1 azalarak 1 milyon 676 bin 562 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 80 milyon 453 bin 372,74 lira, işlem miktarı ise 1.220,86 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 165 milyon 428 bin 386,42 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret,Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Golden Global Yatırım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle: