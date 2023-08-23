Apara Piyasalar Yüzde 15 azaldı: Global bankaların döviz masalarının gelirleri düştü
Giriş Tarihi: 23.8.2023 09:14

Yüzde 15 azaldı: Global bankaların döviz masalarının gelirleri düştü

Yüzde 15 azaldı: Global bankaların döviz masalarının gelirleri düştü

Global bankaların döviz masalarının gelirleri piyasa oynaklığındaki düşüşten olumsuz etkilendi. Bankaların gelirleri düşüş gösterdi.

Global bankaların döviz masalarının gelirlerinde COVID-19 salgınının ardından başlayan toparlanma piyasa oynaklığındaki düşüşten olumsuz etkilendi. Bankaların işlem marjlarının daralırken, gelirleri de düştü.

Londra merkezli BCG Expand Research tarafından en büyük 100 bankadan derlenen verilere göre, bankaların döviz masalarının işlem gelirleri yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 düştü.

BCG Expand'a göre, makro belirsizlik bazı müşterilerin piyasadan çekilmesine de neden oldu ve spot döviz hacimleri 2023'ün ilk yarısında yüzde 7 düştü. Müşteriler açısından, hedge fon faaliyeti %3 düşerken, gerçek para faaliyeti sabit kaldı ve kurumsal müşteri hacimleri %6 arttı.

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Yüzde 15 azaldı: Global bankaların döviz masalarının gelirleri düştü
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