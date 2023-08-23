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Giriş Tarihi: 23.8.2023 09:03

Küresel fonlar Çin'in önde gelen hisselerinde satış yaptılar

Küresel fonlar Çin’in önde gelen hisselerinde satış yaptılar

Küresel fonlar Çin'in önde gelen hisselerinde 7 - 18 Ağustos döneminde 9,3 milyar dolarlık satış yaptılar.

Küresel yatırımcıların Çin'in blue-chip olarak tanımlanan önde gelen hisse senetlerini ellerinden çıkarmaya devam ediyorlar.

Blomberg News tarafından derlenen verilere göre, denizaşırı fonlar Çin'in anakara piyasasından kaçıyorlar. 7-18 Ağustos döneminde küresel fonlar 9,3 milyar dolara eşdeğer bir miktarda hisse senedini elden çıkardılar. Bu fonların ülkeyi terk etmesi, CSI 300 endeksinin yüzde 7'lik kayıpla bu ay en kötü küresel performans sergileyenler arasında yer almasına yol açtı.

Yabancı yatırımcıların en çok sattıkları 10 hisse, CSI 300'ün en büyük 50 hissesi içinde yer aldılar.

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Küresel fonlar Çin'in önde gelen hisselerinde satış yaptılar
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