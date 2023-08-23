Bitcoin, hazirandan bu yana en düşük seviyesinde

Kripto para piyasaları geçtiğimiz haftayı dalgalı bir seyir ve dikkate değer kayıplarla tamamladı. Küresel makroekonomik iklime ve iş dünyasından gelen haberlere oldukça duyarlı olan kripto para piyasalarında Fed tutanaklarına ve SpaceX haberlerine verilen tepkiler, büyük satışları beraberinde getirdi. Yılın başından bu yana güçlü bir seyir izlediği düşünülen Bitcoin, hafta sonu 26 bin dolar seviyesinin altına geriledi. Bu rakamla hazirandan bu yana en düşük seviyesini kaydeden Bitcoin'in yanı sıra, Ether ve XRP gibi diğer kripto para birimlerinde de geri çekilmeler izlendi. CoinGlass tarafından paylaşılan verilere göre, 24 saatlik bir zaman diliminde kriptodan 1 milyar dolar seviyesinde çıkış görüldü. Kriptoya açılan kapı mottosuyla faaliyet gösteren Gate.io Türkiye'nin Araştırma Müdürü Sevcan Dedeoğlu, konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaştı.

FED TUTANAKLARI VE SPACEX HABERİ ETKİLİ OLDU&NBSP;

ABD merkez bankası Fed'in geçtiğimiz hafta çarşamba günü yayımladığı faiz kararı toplantısı oturumunun tutanakları, kriptoda yaşanan geri çekilmenin ilk sebebi olarak görüldü. Fed yetkililerinin enflasyonun hızıyla ilgili endişelerini dile getirdiklerinin görüldüğü tutanaklarda, koşullar değişmediği takdirde faiz artışlarına devam edileceğine yönelik sinyaller, piyasada hemen karşılık buldu. Öte yandan The Wall Street Journal, Elon Musk'ın uzay teknolojileri şirketi SpaceX'in finansal tablolarında kripto para satışı tespit edildiğini yazdı.

Arka arkaya gelen bu iki haberin kripto para piyasalarında tepkiyle karşılandığını dile getiren Sevcan Dedeoğlu, "Piyasa panik tepkisi vererek hızlı bir satış dalgası başlattı. Örneğin Ripple'ın XRP kripto para birimi 24 saatlik bir zamanda değerinden yüzde 16 silerken, piyasa değeri açısından dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi olan Ether 24 saatte yüzde 6,6'lık bir kayıp yaşadı. Bitcoin'in son iki ayın en düşük seviyelerine çekilmesi de bir süredir düzenleyici baskılarla mücadele eden ve ekonomik gelişmelerle yakından ilişkilenen kripto para piyasalarında panik satışlarını güçlendirdi" dedi.

GÖZLER EYLÜLE ÇEVRİLDİ

Sezon geçişlerinin yalnızca kriptoda değil, pek çok piyasada dalgalanmalara yol açabileceğini belirten Dedeoğlu, "Yatırımcılar yaz rehavetini geride bırakarak yeni sezona girerken portföylerini yeniden ağırlıklandırmaya ve en doğru kararları vermeye çalışıyor. Yeni haberler bu konuda oldukça belirleyici oluyor. Böyle zamanlarda tarihsel verilere bakmakta fayda görüyoruz. Eylül ayı kritik bir ay olacak, ağustos ayının kalanında ve eylül ayında regülasyon cephesindeki gelişmeler takip edilecek olumlu gelişmeler Bitcoin fiyatının yeniden 30 bin dolar seviyesine ulaşmasına neden olabilir. Okula dönüş dönemi harcama ve yatırımların yeniden hizalandığı bir dönem oluyor" ifadelerini kullandı.

"İŞLEM VE TİCARET HACİMLERİ DE İÇGÖRÜ SUNUYOR"

Bitcoin fiyatına ilişkin teknik analizlerin, Bitcoin'in son kayıplarla önemli bir destek noktasına ulaştığını söylediğini belirten Sevcan Dedeoğlu, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Bitcoin'de yaşanan son satışların potansiyel bir aşırı satış durumuna işaret ettiği bir gerçek. Ancak tarihsel veriler, bu destek noktası ve Bitcoin fiyatı arasında bir korelasyonu hatırlatıyor. Bitcoin, söz konusu noktanın altına düştüğünde, takip eden dönemde yüzde 28 bir artış gösteriyor, sonraki dönemde de bu artışlar yüzde 60'ı bulabiliyor.

Piyasalarda yaşananları anlamak için hacim verileri de dikkate değer içgörüler sunuyor. Örneğin Bitcoin'in büyük kripto para borsalarındaki aylık işlem hacminin son beş yılın en düşük seviyelerinde olduğu görülüyor. Başka bir deyişle yatırımcılar şu an günden güne yaşananları takip ederek buna göre pozisyon alıyor. Elbette, tüm bu tahmin ve analizlerin yatırım tavsiyesi olarak düşünülmemesi gerektiğini, risklerin daima mevcut olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Bin 400'ü aşkın kripto para biriminin alınıp satılabildiği bir platform sunan Gate.io Türkiye olarak piyasayı derinlemesine inceleyerek yatırımcılarımızın referanslar yakalayabileceği bilgileri güncel bir biçimde sunmaya odaklanıyoruz."