Asya borsaları karışık seyretti

Küresel piyasalar, para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışını sürdürürken, bugün gözler, dünya genelinde açıklanacak yoğun makroekonomik veri gündemine çevrildi.

Asya piyasalarında Çin kaynaklı belirsizlikler varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ederken, ülkenin en önemli teknoloji şirketlerinin beklentilerin üzerinde kar açıklaması da söz konusu endişeleri azaltmada yeterli olmadı.

Buna göre, Baidu'nun ikinci çeyrek net gelirleri yıllık bazda yüzde 43 arttı.

Öte yandan, Çin Merkez Bankası (PBoC) dolar karşısında yuanı desteklemeye devam ederken, Çinli yetkililerin piyasaları sakinleştirmek için yaptıkları açıklamaların varlık fiyatları üzerindeki etkisi sınırlı kalmayı sürdürüyor.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,41 azalışla 2.505 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,6 değer kaybıyla 3.100 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,48 değer kazancıyla günü 32.010 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 azalışla 145,5 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 yükselişle 65.312 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,7 artışla 17.916 puanda seyrediyor.