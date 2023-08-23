API petrol stokları geriledi

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından hesaplanan ve enerji işlemcileri tarafından yakından takip edilen verilere göre, 18 Ağustos ile sona eren bir haftalık dönemde petrol stokları 2,42 milyon varil azaldı. Enerji piyasası işlemcileri 2,3 milyon varil düşüş bekliyorlardı.

API, benzin stoklarının 1,9 milyon varil arttığını, damıtılmış ürün stoklarının 153 bin varil azaldığını açıkladı.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stokları ise 2,1 milyon varil düşüş gösterdi.

ABD Enerji Bakanlığı(DoE) Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından bugün açıklanacak petrol stoklarında da düşüş bekleniyor.

WSJ tarafından hazırlanan ankete göre, bir önceki hafta 5,96 milyon varil düşüş gösteren petrol stoklarının, 18 Ağustos ile sona eren haftada 2,4 milyon varil azalacağı tahmin ediliyor.

WSJ'nin anketinde benzin stok tahmini 0,5 milyon varil düşüş, damıtılmış ürün stok tahmini 0,2 milyon varil artış yönünde oluştu.

Ankette DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 94,7 seviyesinden yüzde 95,1'e çıkacağı tahmin edildi.

DoE stok verileri TSI 17.30'da açıklanacak.