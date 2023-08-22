Coinbase, Circle’dan hisse aldı

Coinbase Global, Circle'dan hisse alarak stabilkoinlere destek verdiğini duyurdu.

Coinbase, Circle'dan hisse alımının dijital stabilkoin USD Coin'in (USDC) ihracının Centre Consortium tarafından yönetilmesini sağlayacağını bildirdi.

Coinbase'in yaptığı yazılı açıklamada, "Centre artık bağımsız bir kuruluş olarak var olmayacak ve Circle, USDC'nin ihraççısı olarak kalacak. Yatırımın niteliği, Coinbase ve Circle'ın artık finansal sistemin geleceği konusunda daha da büyük bir stratejik ve ekonomik uyuma sahip olacağı anlamına geliyor. Coinbase, stabilkoin ekosisteminin ve özellikle USDC'nin uzun vadeli başarısına kendini adamıştır" dedi.

Coinbase, USDC'nin Eylül ve Ekim aylarında altı yeni blok zincirinin lansmanını göreceğini ve "USDC'nin çoklu zincir erişimini 15'e çıkararak USDC'nin dünya çapındaki geliştiricilerle ivmesini hızlandırmaya devam edeceğini" sözlerine ekledi. "