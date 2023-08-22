Çin etkili oldu: Küresel ham çelik üretimi arttı

Küresel ham çelik üretimi, temmuzda Çin'deki üretimin yüzde 11'den fazla artmasıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 yükselerek 158,5 milyon tona ulaştı.

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), temmuz ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi, Temmuz 2023'te geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,6 artarak 158,5 milyon tona yükseldi.

Söz konusu dönemde Çin'in üretimi yüzde 11,5 artarak 90,8 milyon tona ulaşırken, Japonya'nın üretimi yüzde 0,9 yükselerek 7,4 milyon tona çıktı.

Yine aynı dönemde Almanya'nın üretimi yüzde 0,5 düşerek 3 milyona tona gerilerken, ABD'nin üretiminin yüzde 0,5 artarak 6,9 milyon tona ulaşması dikkati çekti.

Birliğin verilerine göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi ise temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 artarak 2,9 milyon tona yükseldi.

Brezilya'nın üretimi yüzde 4,7 gerileyerek 2,7 milyon tona düşerken, Rusya'da üretimin yüzde 5,8 artışla 6,3 milyon tona yükseldiği tahmin edildi.

Küresel ham çelik üretimi, bu yılın ocak-temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 düşerek 1 milyar 103,2 milyon tona geriledi.