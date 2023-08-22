Apara Piyasalar Borsadaki yatırımcı sayısında tarihi rekor kırıldı
Giriş Tarihi: 22.8.2023 10:01 Son Güncelleme: 22.8.2023 10:04

Borsadaki yatırımcı sayısında tarihi rekor kırıldı

Borsadaki yatırımcı sayısında tarihi rekor kırıldı

Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı yeni rekorunu kırdı. Pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 21 Ağustos 2023 itibarıyla 6 milyonu aşarak rekor kırdı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, 21 Ağustos 2023 itibarıyla pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 6.024.344'e ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Böylece aylık yatırımcı sayısı yüzde 36,84 artarak 1.621.816 olurken, yıllık yatırımcı sayısı yüzde 125,34 artışla 3.350.883 oldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Borsadaki yatırımcı sayısında tarihi rekor kırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz