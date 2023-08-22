Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 artarak 451,7 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 değer kazanarak 15.733 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 7.269 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 artışla 7.257 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 primle 9.330 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 28.168 puanda bulunuyor.

Dün yüzde 0,21 artışla günü 1,0896 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,3 değer kazancıyla 1,0930'da dengelendi.

Küresel piyasalar, başta ABD olmak üzere merkez bankalarının gelecek döneme ilişkin para politikalarındaki belirsizliklerin devam etmesiyle karışık bir seyir izlerken, dünya genelinde süregelen enflasyon ve resesyon ikilemi varlık fiyatlarını etkileyeme devam ediyor.

Avrupa piyasalarında bölgenin en büyük ticaret ortağı Çin'den gelen olumlu haber akışı, risk iştahının artmasına neden oldu.

Çin Merkez Bankası (PBoC) yetkililerinin ülkedeki banka yöneticilerine toparlanma sürecinin desteklenmesi için kredilerini arttırma talimatı vermesi pay piyasalarını olumlu etkiledi.

Öte yandan, bölgede enflasyonun güçlü kaldığına işaret eden veriler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek toplantıda politika faizini 25 baz puan artırabileceği ihtimalini güçlendirmeye devam ederken, Jackson Hole'den gelecek mesajların söz konusu beklentiler üzerinde etkili olabileceği ifade ediliyor.

Analistler, bugün ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi ile ikinci el konut satışları verilerinin takip edileceğini bildirdi.