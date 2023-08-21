Goldman Sachs’dan revize: MSCI Çin Endeksi için beklentiler düşürüldü

Goldman Sachs Group, Çin hisse senetlerinin, Pekin yönetimi emlak sektöründeki çöküşten kaynaklanan risklere karşı daha güçlü politika adımları atana kadar Çin hisselerinin daha düşük bir aralıkta hareket edeceklerini öngördü.

Kinger Lau liderliğindeki Goldman Sachs stratejistleri bugün yayınladıkları yatırımcı notunda, MSCI Çin Endeksi için hisse başına kar büyüme tahminlerini yüzde 14'ten yüzde 11'e indirdiler ve gelecek 12 ay için Endeks hedefini 70'ten 67'ye indirdiler. Bu yeni hedef, MSCI Çin Endeksi'nin Cuma günkü kapanışına göre %13'lük bir yükseliş anlamına geliyor.

Goldman en son Haziran ayında MSCI Çin Endeksi için 12 aylık hedefini 80'den 70'e düşürmüştü.