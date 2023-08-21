Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 artarak 450,7 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 değer kazanarak 15.660 puan oldu.

Cuma gününü yüzde 0,05 artışla 1,0873 seviyesindenİngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 7.279 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9 artışla 7.225 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 primle 9.329 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,2 değer kazancıyla 28.109 puanda bulunuyor. tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 değer kazancıyla 1,0890'da dengelendi.

Küresel piyasalar, dünya genelinde para politikalarına yönelik belirsizliklerle haftaya karışık bir seyirle başlarken, bu hafta 24-26 Ağustos'ta gerçekleşecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın gerçekleştireceği konuşmanın yanı sıra bölgenin en büyük ticaret ortağı olan Çin'in ekonomisine ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında olacak.

Bölgede halihazırda güçlü bulunan resesyon endişesine, Çin'de ekonomik aktivitenin daha da yavaşlayacağı ve bölgenin üretimini olumsuz etkileyebileceği korkusu da eklendi.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da üretici fiyat endeksi (ÜFE) temmuzda aylık yüzde 1,1, yıllık ise yüzde 6,0 azalışla beklentilerin altında kaldı.

Bu hafta bölge genelinde açıklanacak öncü imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin, bölgenin ekonomik aktivitesine dair sinyaller verebileceğini ifade eden analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu ifade etti.