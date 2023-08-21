Asya borsaları karışık seyretti

Küresel piyasalar, dünya genelinde para politikalarına yönelik belirsizliklerle haftaya karışık bir seyirle başlarken, bu hafta 24-26 Ağustos'ta gerçekleşecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda politika yapıcıların verecekleri mesajlar yatırımcıların odağına yerleşti.

Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) en düşük kredi faiz oranını beklentilerden az indirmesi piyasalarda endişenin artmasına sebep oldu. Banka, 1 yıllık kredi faiz oranını 10 baz puan indirerek yüzde 3,45 seviyesine çekerken, 5 yıllık kredi faiz oranını yüzde 4,20'de sabit bıraktı.

Ülkede halihazırda yavaşlayan ekonomik aktivite ve azalan küresel talep resesyon endişelerinin artmasına neden olurken, Çin hükümetinin ekonomiyi destekleyici adımlar atacağını her fırsatta dile getirmesine rağmen, bu zamana kadar atılan adımlar piyasalar tarafından yeterli bulunmuyor.

Analistler, PBoC'nin politika faizini indirerek attığı parasal genişleme adımının, borçları nedeniyle temerrüde düşen büyük ölçekli gayrimenkul şirketlerinin sayısının arttığı bir dönemde kreditörler nezdinde karşılık bulmadığı değerlendirmesini yapıyor.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,12 artışla 2.507 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,7 değer kaybıyla 3.111 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,37 değer kazancıyla günü 31.565 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yatay bir seyirle 145,4 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 yükselişle 65.174 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 1,6 azalışla 18.350 puanda seyrediyor.