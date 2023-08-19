Apara Piyasalar ABD'nin petrol sondaj kule sayısı azaldı
Giriş Tarihi: 19.8.2023 09:54 Son Güncelleme: 19.8.2023 10:12

ABD'nin petrol sondaj kule sayısı azaldı

ABD’nin petrol sondaj kule sayısı azaldı

ABD'de petrol sondaj kule sayısı bu hafta 5 azaldı. Son bir yıl içerisinde kule sayısında azalış 81'i buldu.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 12-18 Ağustos haftasında önceki haftaya göre 5 azalarak 520'ye geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 81 azaldı.

Öte yandan perşembe gününü 84,12 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 84,80 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma günü 81,40 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili perşembe gününü 80,06 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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ABD'nin petrol sondaj kule sayısı azaldı
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