Singapur’da stabilcoin çıkarılması değerlendiriliyor

Singapur'daki bazı dijital varlık ve ödeme şirketleri şimdi Singapur'da stabilcoin çıkarma veya tokenlerini düzenleyici otoriteye kaydettirme planlarını değerlendiriyor.



Şirketlerin bu adımı, Singapur Para Otoritesinin (MAS) Singapur lisanslı stabilcoin ihraççıları için nihai kurallarını açıklamasının ardından geldi.



Ödeme firmaları StraitsX ve Circle Internet Singapore (Circle Singapore) ile DCS Card Centre, stablecoin çerçevesi kesinleştiği için olasılıkları incelediklerini duyurdular.



StraitsX ve Circle Singapore, Singapur'da dijital ödeme hizmetlerini yürütmek için lisansa sahipler, eskiden Diners Club Singapore olarak bilinen DCS, Singapur'un Bankacılık Yasası tarafından yönetilmekte.



StraitsX'in kurucu ortağı Bay Liu Tianwei, firmanın XSGD Singdollar stablecoin'i için MAS tarafından düzenlenen etiketi almayı düşündüğünü ve ekibin yeni stabilcoin kurallarına erken uyum sağlamak için düzenleyici kurumla birlikte çalıştığını söyledi.