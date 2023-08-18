SEC, Ether vadeli ETF’lerine yeşil ışık yakmaya hazırlanıyor

Bloomberg News'a konuşan kaynaklara göre, SEC ikinci en büyük kripto para birimi olan Ether için vadeli işlem sözleşmelerine dayanacak olan ürünleri engellemesi muhtemel değil. Volatility Shares, Bitwise, Roundhill ve ProShares'in de aralarında bulunduğu yaklaşık bir düzine şirket ETF'leri piyasaya sürmek için başvuruda bulunmuş durumda.

SEC'ten hangi fonların yeşil ışık alacağı hemen belirlenmedi. Ancak kaynaklar, yetkililerin Ekim ayına kadar birkaç fonun yeşil ışık alabileceğini belirttiğini söyledi.

SEC, doğrudan bir kripto para birimine dayalı bir ETF'ye izin vermeyi reddiyor. Ancak 2021'in sonlarında CME'de işlem gören Bitcoin vadeli işlem sözleşmelerini içeren bir fonda işlem yapılmasına izin vermeye başladı. CME'de işlem gören Ether vadeli işlemlerini içeren bir ürünün sırada olduğuna dair spekülasyonlar artıyor.