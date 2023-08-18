Petrol, Haziran’dan bu yana ilk haftalık kaybına yöneldi

ABD ham petrolü, Çin'den gelen zayıf ekonomik verilerin petrol de dahil olmak üzere riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturmasıyla bu hafta yaklaşık yüzde 3'lük bir düşüş ile varil başına 80 doların üzerinde işlem gördü. Bu, ABD stoklarının Ocak ayından bu yana en düşük seviyeye gerilemesi ile daha sıkı bir ham petrol piyasasına dair işaretleri gölgede bıraktı.

ABD'de Fed politika yapıcıları, enflasyonu dizginlemek, Hazine getirilerini yükseltmek ve doları desteklemek için faiz oranlarını artıramayacaklarının sinyalini verdiler. ABD para birimi, denizaşırı alıcılar için emtiaların cazibesini azaltan bir yıldan fazla bir süredir en uzun dönem olan beşinci haftalık kazancına doğru ilerliyor.

Ham petrol fiyatları, büyük ölçüde OPEC+'nın üyeleri Suudi Arabistan ve Rusya'nın arz kesintilerine bağlı olarak Haziran'daki düşük seviyelerinden önemli ölçüde yüksek kalmaya devam ediyor. Bu, Uluslararası Enerji Ajansı da dahil olmak üzere birçok gözlemcinin yıl bitmeden daha sıkı dengeler ve daha yüksek fiyatlar tahmin etmesine yol açtı. Bununla birlikte, Citigroup, tüketim hayal kırıklığına uğradıkça ve arz arttıkça petrolün zayıflayacağına karşı çıktı.