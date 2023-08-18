Elon Musk’tan Bitcoin’e büyük darbe! Kripto paralar da çakıldı

Uzun zamandır toparlanamayan ve yatırımcılarına kaybettiren kripto paralara son darbeyi milyarder iş insanı Elon Musk vurdu. Musk'ın şirketi SpaceX'in 2021'den bu yana 373 milyon doların üzerinde Bitcoin sattığı ortaya çıktı. Bu gelişmeyle birlikte kripto paralarda sert düşüşler yaşandı.

Lider kripto para birimi Bitcoin'de yaşanan sert düşüş diğer kripto para birimlerine de yansıdı. Milyarder iş insanı Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in 2021-2022 yılı bilançosunda Bitcoin olduğu ancak bunları sonrasında sattığı ortaya çıktı. Satışlar ise Tesla'nın SEC'e 1.5 milyar dolarlık Bitcoin alacağına yönelik bildirim yapıldığı esnada gerçekleşti. Böylece Musk, Bitcoin'de yükseliş yaratmaya çalışmıştı.

TESLA'NIN DA ELİNDE BİTCOİN KALMADI

Tesla'nın elinde kalan son Bitcoin'lerin şirketin 2023 ikinci çeyrek bilançosuna göre satıldığı ortaya çıktı. Tesla'nın elinde 936 milyon dolarlık Bitcoin'den sadece 184 milyon dolarlık kısmı kaldı.

ELON MUSK SPEKÜLE EDİYOR

Milyarder iş insanı Elon Musk, kripto para piyasasını speküle ederek para kazanmaya çalışıyor. Musk, Bitcoin, Shiba Inu ve Dogecoin üzerinde de spekülasyonlara neden olmuş ve kitleleri yanlış yönlendirerek milyarlarca dolarlık zararlara neden olmuştu.

BİTCOİN SERT DÜŞTÜ

Lider kripto para birimi Bitcoin yüzde 8'in üzerinde kayıpla şu sıralar 26 bin 200 Dolar seviyelerinde işlem görüyor. Gün içinde en düşük 25 bin 166 dolar, en yüksek de 28 bin 697 dolar seviyesini görmüştü. Böylece Bitcoin Kasım 2021'de gördüğü 69 bin dolarlık tarihi yüksek seviyesinden yüzde 63 geride işlem görüyor.

ETHEREUM DA GERİLİYOR

Ethereum da yüzde 8'e yakın düşüşle 1667 dolardan işlem görüyor. Gün içinde en düşük 1550 dolar, en yüksek de 1803 dolar seviyesi görüldü.

RİPPLE YÜZDE 18 DÜŞTÜ

Davalarla uğraşan Ripple da sert etkilendi. Ripple yüzde 18 oranında düşüşle 0.48 dolar seviyesinde bulunuyor. Ripple gün içinde en düşük 0,4226 dolar, en yüksek de 0,5939 dolar seviyesini gördü.

DOGECOİN'DE YÜZDE 11 DÜŞÜŞ

Dogecoin de sert düşüşten nasibini aldı. Dogecoin yüzde 11 oranında düşüşle 0,06084 dolardan işlem görüyor. Gün içinde en düşük 0,05560 dolar, en yüksek de 0,06830 dolar seviyesini gördü.