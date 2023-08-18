Bakan ’Mehmet Şimşek’ istifa etti yalanıyla borsa hedef alındı

Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı 5,8 milyonu aşarken sadece son 1 aylık dilimde 1 milyonu aşkın yeni yatırımcı girişi oldu. Ekonomi yönetimi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a duyulan güvenle borsa 8 haftadır aralıksız yükselirken bu durum gazeteci kisvesine bürünmüş birtakım kişileri rahatsız etti.

BORSA İSTANBUL SEÇİM ÖNCESİNE GÖRE YÜZDE 80 YÜKSELDİ

Seçim öncesi 4400 puan civarında hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı'nın kazanması sonrası dağılan belirsizlik ve güven ortamının sağlanmasıyla güçlü bir yükseliş trendi yakaladı.

8 haftadır aralıksız yükselen endeks 7850 puanı aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Başkan Erdoğan ve ekonomi yönetimine duyulan güvenle borsada yatırımcı sayısı MKK verilerine göre 16 Ağustos 2023 itibarıyla 5.804.628'e ulaşarak yükselişini sürdürürken, portföy değeri 8,92 trilyon TL oldu.

TL VARLIKLAR GÜVEN VERDİ, TÜRKİYE'NİN RİSK PRİMİ DÜŞTÜ

Türkiye'nin yeni ekonomi yönetimine ilişkin gelişmeler varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, yeni ekonomi yönetiminin "piyasa dostu" tutumuyla Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 400 psikolojik sınırın altına çekilerek Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

MOODY'S TÜRK BANKALARININ NOTUNU YÜKSELTTİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türk bankalarının görünümü negatiften durağana çevirdi. Bu durumun olumlu yansımaları oldu. Borsa İstanbul bu durumdan pozitif etkilendi. Kararın yabancı yatırımcının da Türkiye piyasasına bakışını genişletmesi bekleniyordu.

YERLİ VE YABANCI YATIRIMCI HEDEF ALINDI

Tüm bunların yanında ihracat rekorları kıran Türkiye'nin dünyada resesyonun konuşulduğu bir ortamda 2023 yılında yüzde 4,5 büyüme göstermesi bekleniyor. Durumdan rahatsız lobi ve gazetci kisvesine bürünmüş manipülatörler yerli ve yabancı yatırımcıyı hedef alarak harekete geçti

'MEHMET ŞİMŞEK İSTİFA ETTİ' YALANINI ORTAYA ATTILAR

Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan 'Mehmet Şimşek istifa etti' yalanıyla borsada panik satışları yaşandı. Duruma kulis iddiası şeklinde yön vererek Türk ekonomisinde belirsiz yaratmak ve yatırımcı kaçırmak amaçlandı.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ'NDEN JET YALANLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa etmek istedi" iddiası doğru değildir. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz."