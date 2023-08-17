Küresel tahvil getirileri 15 yılın zirvesinde

Küresel devlet tahvillerinin toplam getirisini hesaplayan Bloomberg endeksinin getirisi, çarşamba günü Ağustos 2008'den bu yana en yüksek seviyesi olan yüzde 3,3'e yükseldi. Dünya çapında devlet tahvilleri, yatırımcılara bu yıl yüzde 1,2'lik bir kayıp yaşattı ve Bloomberg'in temel tahvil endeksleri arasında en kötü performans gösteren varlık sınıfı haline geldi.

ABD 10 yıllık tahvil getirisi perşembe günü 4 baz puana yakın artarak yüzde 4,28'in üzerine yükseldi ve ekim ayında ulaştığı 2007'den bu yanaki en yüksek seviyesinin altı baz puan yakınına geldi.

Avustralya'nın 10 yıllık tahvil getirisi ülkede açıklanan işsizlik verileri sonrası 10 baz puan yükselirken, Yeni Zelanda'nın 10 yıllık tahvil getirisi 11 baz puan artışla 2011'den bu yana ilk kez yüzde 5'i aştı. TD Securities Makro Stratejisti Prashant Newnaha, "Son veriler daha güçlü ve merkez bankalarının yapacak biraz daha işi olduğu yönündeki beklentileri artırdı.

Getiri eğrisinin uzun tarafı öncülüğünde tahvillerde yaşanan son satış baskısı, arz ve likidite ile ilgili endişelerin altını çiziyor" dedi.