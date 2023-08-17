Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge yüzde 0,6 azalışla 452,5 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 15.696 puan oldu. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 7.329 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 azalışla 7.217 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 9.309 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,8 düşüşle 27.938 puanda bulunuyor.

Dün günü yüzde 0,25 değer kaybıyla 1.0879 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yatay bir seyirle 1,0880 seviyesinde dengelendi.

Küresel piyasalar, enflasyon ve resesyon ikileminde negatif seyrini sürdürüyor.

Analistler, ABD ve Çin'de açıklanan verilerin varlık fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini ifade ederek, piyasalardaki belirsizliklerin günden güne arttığını belirtti.

Dün açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 25-26 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklarda, enflasyonun hala Banka'nın uzun vadeli hedefinin oldukça üzerinde olduğuna işaret edilmesi dikkati çekti.

Avrupa bölgesinde halihazırda güçlü bulunan resesyon endişesine, bölgenin en büyük ticaret ortaklarından birisi olan Çin'deki ekonomik aktivitenin daha da yavaşlayacağı ve bölgenin üretimini olumsuz etkileyebileceği korkusunun da eklenmesi yatırımcıların karar almasını zorlaştırıyor.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikasına yönelik beklentiler Banka'nın eylülde de faiz artışlarına devam edebileceği yönünde güçlenmeye başlarken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin eylülde yüzde 50 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gideceği öngörülüyor.

Analistler, bugün ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve CB öncü göstergeler endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.