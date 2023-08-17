Asya borsaları karışık seyretti

Küresel piyasalar, enflasyon ve resesyon ikileminde negatif seyrini sürdürüyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıklanan toplantı tutanaklarında enflasyonun hala hedeflenen seviyenin oldukça üzerinde olduğu vurgulanırken, Çin'de gayrimenkul sektöründeki sıkıntının ekonominin diğer alanlarına da yayılmasından endişe ediliyor.

Analistler, Çin'de borçlarını ödeyemeyen şirketlerin sayısının her geçen gün arttığını belirterek, seans kapanışına yakın hükümetin ekonomiyi desteklemeye devam edeceğine yönelik beklentilerin güçlenmesinin risk algısını törpülediğini bildirdi.

Öte yandan, Çin'deki en büyük teknoloji şirketlerinden Tencent Holding'in gelirleri beklentilerin altında kaldı.

Japonya'da ise bugün açıklanan dış ticaret verilerine göre, ihracat yıllık yüzde 0,3 ve ithalat yıllık yüzde 13,5 geriledi.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,23 azalışla 2.519 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,43 değer kazancıyla 3.163 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,61 değer kaybıyla günü 31.597 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yatay bir seyirle 146,2 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 düşüşle 65.142 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,1 değer kazancıyla 18.350 puanda seyrediyor.