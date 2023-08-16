Yabancıların elindeki ABD Hazine kağıdı miktarı artış gösterdi

Yabancı yatırımcıların elindeki ABD Hazine kağıdı miktarı Haziran ayında arttı. ABD'nin devlet borçlanma kağıtlarının en büyük yatırımcısı olan Japonya, Haziran ayında net alımlarını yükseltti.

Yabancı yatırımcıların elindeki ABD Hazine kağıdı tutarı Haziran'da Mayıs ayındaki 7 trilyon 521 milyar dolardan 7 trilyon 563 milyar dolara çıktı. Yabancıların elindeki ABD devlet borçlanma kağıtlarının tutarı geçen yıl Haziran ayında 7 trilyon 417 milyar dolar olmuştu.

Japonya'nın elindeki ABD Hazine kağıdı tutarı Haziran'da 1 trilyon 97 milyar dolardan 1 trilyon 106 milyar dolara çıkarken, Çin'in elindeki Hazine kağıdı tutardı ise 847 milyar dolardan 835 milyar dolara geriledi.

Birleşik Krallık ise elindeki ABD Hazine kağıdı tutarını 660 milyar dolardan 672 milyar dolara yükseltti.