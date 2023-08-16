Faiz farkının açılması EUR/GBP üzerinde baskı yaratabilir

TickMill Group analisti Patrick Munnelly, İngiltere'nin faizin Euro Bölgesi karşısında uzun süre yüksek seyretmesi beklenen politika faizlerinin euroyu sterlin karşısında baskılayacağını savundu.

Para piyasası fiyatlamaları BoE'nin politika faizini %6'ya yükselteceğine ve Haziran 2024'e kadar bu seviyede kalacağına işaret ediyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın mevduat faizinin ise İngiltere'nin gerisinde kalarak düşmeye başlamadan önce %3,75 civarında zirve yapması bekleniyor.

"İngiltere'de bu uzun süreli yüksek faiz oranları dönemi EUR/GBP üzerinde aşağı yönlü baskı yaratabilir" diye konuşan Munnelly, piyasa katılımcılarının faiz oranı farklarını ve merkez bankası politikalarını yakından izleyeceklerini ve bunların EUR/GBP'yi etkileyeceğini öngördüklerini belirtti.