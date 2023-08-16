Apara Piyasalar Dolar rezerv para olma gücünü kaybediyor mu? JP Morgan değerlendirdi
Giriş Tarihi: 16.8.2023 10:41 Son Güncelleme: 16.8.2023 10:46

Dolar rezerv para olma gücünü kaybediyor mu? JP Morgan değerlendirdi

Dolar rezerv para olma gücünü kaybediyor mu? JP Morgan değerlendirdi

JPMorgan stratejistleri doların yükseliş eğiliminde olduğunu belirterek, rezerv paranın zayıflamasını beklemenin iyi bir fikir olmadığını söylediler.

JPMorgan stratejistleri tarafından yayınlanan yatırımcı notunda, "Dolar hali hazırda iyi huylu büyüme sonuçlarına göre fiyatlanıyor. Bu da bize göre ABD Doları'nda zayıflama beklemeyi zayıf bir risk-ödül stratejisi haline getiriyor" ifadelerini kullandılar.

Ekonomide yumuşak bir inişin döviz piyasalarında hali hazırda iyi fiyatlandığını ifade eden JPMorgan stratejistleri, "Çeşitli dengeleyici faktörlerin bir araya gelmesi -ABD'nin büyüme dayanıklılığı, daha yumuşak enflasyon, yüksek getirili ülkelerden gelen büyük faiz indirimleri- kur için karmaşık bir zemin yarattı" değerlendirmesini yaptılar.

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Dolar rezerv para olma gücünü kaybediyor mu? JP Morgan değerlendirdi
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