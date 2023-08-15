Küresel yatırımcıların piyasalara güveni ağustosta iyileşti

Bank of America'nın toplam 545 milyar dolarlık varlığa sahip fon yöneticileriyle yaptığı ankete göre, yatırımcılar küresel büyümenin önümüzdeki 12 ay içinde zayıflayacağı görüşünü koruyorlar ancak beklentiler önemli ölçüde iyileşti. Ankete katılan her dört kişiden üçü küresel büyümede yumuşak bir iniş bekliyor ya da iniş beklemiyorlar. Daha zayıf büyüme bekleyenlerin oranı Temmuz ayındaki %60'lık orandan belirgin bir düşüşle net %45'e geriledi.

Nakit tahsisi geçen ayki %5,3 seviyesinden %4,8'e düştü ve hisse senetlerinin ağırlığında azaltım Nisan 2022'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. B

Ankete göre, yatırımcılar hisse senetlerine ve emtialara yönelirken, GYO'lardaki pozisyonlamada en son Küresel Finansal Kriz sırasında görülen seviyelere geriledi.

BofA anketi, gelecek yıl faiz indirimi bekleyenler ile beklemeyenler arasında net dengenin yüzde 60 ile Kasım 2008'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktığını da ortaya koydu.