Çin’de hisse senedinden alınan damga vergisi düşürülebilir

Çin Devlet Konseyi'nin rehberliğinde, Maliye Bakanlığı da dahil olmak üzere düzenleyici kurumların bir taslak öneriyi tartışmakta olduğunu söyleyen kaynaklar, olası bir indirimin zamanlaması ve boyutuna ilişkin ayrıntıların henüz belirlenmediğini ve teklifin üst düzey liderler tarafından onaylanacağına dair bir garanti olmadığını da vurguladılar.

Çin'in hisse senedi işlemlerine uyguladığı yüzde 0,1 oranındaki damga vergisinde yapılacak herhangi bir indirimin, piyasa likiditesini etkileyen politika değişikliklerine karşı son derece hassas olan hisse senedi piyasasında ani bir ralliyi tetikleme potansiyeline sahip olduğu ifade ediliyor.