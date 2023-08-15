Apara Piyasalar Çin'de hisse senedinden alınan damga vergisi düşürülebilir
Giriş Tarihi: 15.8.2023 13:27 Son Güncelleme: 15.8.2023 13:29

Çin'de hisse senedinden alınan damga vergisi düşürülebilir

Çin’de hisse senedinden alınan damga vergisi düşürülebilir

Çinli yetkililer dünyanın en büyük ikinci hisse senedi piyasasına olan güveni yeniden canlandırmak için 2008 yılından bu yana ilk kez hisse senedi işlemlerinden alınan damga vergisini düşürmeyi değerlendiriyorlar.

Çin Devlet Konseyi'nin rehberliğinde, Maliye Bakanlığı da dahil olmak üzere düzenleyici kurumların bir taslak öneriyi tartışmakta olduğunu söyleyen kaynaklar, olası bir indirimin zamanlaması ve boyutuna ilişkin ayrıntıların henüz belirlenmediğini ve teklifin üst düzey liderler tarafından onaylanacağına dair bir garanti olmadığını da vurguladılar.

Çin'in hisse senedi işlemlerine uyguladığı yüzde 0,1 oranındaki damga vergisinde yapılacak herhangi bir indirimin, piyasa likiditesini etkileyen politika değişikliklerine karşı son derece hassas olan hisse senedi piyasasında ani bir ralliyi tetikleme potansiyeline sahip olduğu ifade ediliyor.

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Çin'de hisse senedinden alınan damga vergisi düşürülebilir
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