Giriş Tarihi: 11.8.2023 10:25

Asya borsaları satıcılı seyretti

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Çin'de ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin güçlü kalmaya devam etmesi risk iştahını olumsuz etkilerken, ABD yönetiminin Çin'in teknoloji yatırımlarına sınırlama getirme kararının ardından Çinli teknoloji şirketleri Asya pay piyasalarındaki düşüşe öncülük etti.