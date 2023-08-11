Asya borsaları satıcılı seyretti

Küresel piyasalar, dün açıklanan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına devam etmeyebileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle sınırlı da olsa pozitif seyrederken, Asya negatif ayrışıyor.
Çin'de ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin güçlü kalmaya devam etmesi risk iştahını olumsuz etkilerken, ABD yönetiminin Çin'in teknoloji yatırımlarına sınırlama getirme kararının ardından Çinli teknoloji şirketleri Asya pay piyasalarındaki düşüşe öncülük etti.
Öte yandan, bugün Japonya'da tatil nedeniyle piyasalar kapalı bulunuyor.
Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 azalışla 2.591 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 2 değer kaybıyla 3.191 puan oldu.
Dolar/yen paritesi dünkü kapanışının hemen üzerinde 144,8 seviyelerinde işlem görüyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 düşüşle 65.362 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 1 azalışla 19.053 puanda seyrediyor.