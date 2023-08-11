Altın ithalatı Temmuz’da 5 ayın en yüksek seviyesine geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 8 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; altından olan, pırlantalı altından olan, kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olan ürünlerin ithalatında yüzde 20 oranında ek mali yükümlülük uygulanacak. Borsa İstanbul doa aynı tarihte yaptığı açıklamayla, gerçekleştirilecek işlenmemiş altın ithalat işlemlerinde kıymetli madenler aracı kuruluşlarına üye bazında aylık kota uygulayacağını açıkladı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, Temmuz ayında altın ithalatı 38 bin 145 kg oldu. Böylece bir önceki aya göre 97,7, geçen yılın aynı ayına göre ise 75,5 artış yaşandı.

Aynı ayda gümüş ithalatı 50 bin 949 kg seviyesinde açıklandı.

Yılın ilk 7 ayında toplam altın ithalatı 221 bin 207 kg, gümüş ithalatı 532 bin 567 kg seviyesine ulaştı.